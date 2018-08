23. August 2018, 21:58 Uhr Freiwilliges soziales Jahr Dienst am Nächsten

Wer noch keinen Studien- oder Ausbildungsplatz hat, kann die Malteser unterstützen

Aktuell laufen die Vergabeverfahren für die Studienplätze und das neue Ausbildungsjahr beginnt in Kürze. Wer keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden oder zum Wintersemester keinen Studienplatz bekommen hat, der kann bei den Maltesern auch jetzt noch einen Freiwilligendienst (FSJ und BFD) antreten. Die Dienstzeit beträgt in der Regel ein Jahr, kann aber bei Bedarf etwas kürzer vereinbart werden, damit der rechtzeitige Start in das nächste Wintersemester gewährleistet ist. Entsprechendes gilt für Bewerber, die aus anderen Gründen eine sinnvolle Betätigung bis zum Beginn einer Ausbildung, Schule oder sonstigen Einrichtung im kommenden Herbst suchen.

Während des Freiwilligendienstes sind die jungen Erwachsenen von allen Sozialversicherungsleistungen befreit, erhalten 600 Euro monatliches Taschengeld und besuchen interessante Seminare, zu denen alle Freiwilligen der Malteser Hilfsdienste bundesweit zusammenkommen. Die Einsatzzeit wird meistens als Wartezeit bei der Studienplatzvergabe angerechnet und bei einer Bewerbung für eine Ausbildung oder Studium im sozialen Bereich oft auch als Vorpraktikum anerkannt. Einen wichtigen Hinweis geben die Malteser im Bezirk München noch: Wer einen Freiwilligendienst im Fahrdienst leisten möchte, braucht neben dem Pkw-Führerschein mindestens ein Jahr Fahrpraxis. Begleitetes Fahren wird nicht anerkannt.

Aktuell gibt es bei den Maltesern im Bezirk München 16 offene Stellen für den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im Fahrdienst für Menschen mit Behinderung werden neun Stellen angeboten, bei den Sozialen Diensten (Hausnotruf und Menüservice) sind sechs Stellen zu vergeben und in einer Tagesstätte für Menschen mit Demenz eine Stelle.

Weitere Informationen zu Einsatzmöglichkeiten und Rahmenbedingungen für Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr bei den Maltesern im Bezirk München gibt es bei Christian Kunzendorf, Leiter Fahrdienste, Telefon 089 / 858080-26 oder per E-Mail: info.freiwilligendienste@malteser.org und unter www.malteser-freiwilligendienste.de.