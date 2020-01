Hereinspaziert! Herbert Müller, hier als Lumpazivagabundus, freut sich auch über Besucher in seinem Hoftheater, die wenig Geld haben.

Auch in Zukunft kommen Geringverdiener in den Genuss kostenloser Aufführungen und Konzerte

Der Landkreis Dachau ist teuer, die Mieten sind hoch, viele Menschen kommen mit ihrem Geld kaum über die Runden. Seit vielen Jahren gibt die Dachauer Tafel deshalb kostenlos Lebensmittel an bedürftige Bürger ab. Aber nicht nur das Warenangebot in den Dachauer Supermarktregalen ist üppig, auch das Kulturangebot. Oft bleiben in Konzerten, Theatervorstellungen und Lesungen Plätze leer. Dieser Form der Verschwendungen begegnen viele Kulturvereine im Landkreis, indem sie ein gewisses Kartenkontingent zur Verfügung stellen, das die "Dachauer Kulturloge"an weniger betuchte Besucher weitervermittelt.

Der ehrenamtlich geführter Verein hat diese Arbeit in den vergangenen fünf Jahren recht geräuschlos und weitgehend unbemerkt geleistet. Genauso geräuschlos hat er sich Ende 2019 aufgelöst; es fehlte die notwendige Zahl an Vereinsmitgliedern. Die Arbeit der Kulturloge läuft dennoch weiter, jetzt allerdings unter neuem Management: Das BRK Dachau, das auch den Betrieb der Dachauer Tafel organisiert, hat zum 1. Januar die Aufgaben der Kulturloge übernommen. "Uns war es wichtig, dass die Dachauer Kulturloge weiter besteht, um bedürftigen Mitbürgern und Familien mit Kindern die Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen", betont der stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende Hans Ramsteiner.

Das Angebot ist breit: Sowohl die Ludwig-Thoma-Gemeinde, die Sinfonietta Dachau, die Stadtbücherei Dachau, die Stadtkapelle, die Muckerl-Bühne Karlsfeld und der Kulturkreis Röhrmoos unterstützen die Kulturloge mit Freikarten, ebenso der Kinderleierkasten und das Hoftheater Bergkirchen. "Theater ist ein ganz wichtiger Kommunikationspunkt", sagt Theaterchef Herbert Müller. "Es geht ja nicht nur darum, was auf der Bühne passiert, das ist auch ein Ort, an dem die Leute sich begegnen." Kultur bedeutet immer auch gesellschaftliche Teilhabe, unter die Leute zu kommen und sich auch einmal richtig schick zu machen.

"Die Aufgaben ergänzen unser Tätigkeitsportfolio beim BRK perfekt", sagt Hans Ramsteiner vom Roten Kreuz. Die Kulturloge sang- und klanglos verschwinden zu lassen, hätte Ramsteiner schade gefunden. Die an dem Projekt beteiligten Kulturveranstalter sahen das genauso. Wolfgang Gartenlöhner, Mitbegründer der Dachauer Kulturloge und viele Jahre im Dachauer Landratsamt für Sozialplanung und die Seniorenbetreuungsstelle zuständig, wird das Team mit zwei weiteren Ehrenamtlichen leiten. "Familien mit Kindern zu erreichen, ist uns besonders wichtig", sagt Gartenlöhner "Denn gerade für Kinder ist kulturelle Teilhabe wichtig."

Bislang wurden pro Jahr etwa 550 Karten an 70 Personen vermittelt. "Wir könnten noch deutlich mehr vermitteln", sagt Gartenlöhner, die Grenze sei nach oben offen, die Kulturschaffenden seien "sehr kooperativ": Die Kabarettbühne "Zur Post" in Schwabhausen stellt für jede Aufführung Karten zur Verfügung. Voraussetzungen sind: Die Gäste verfügen über ein geringes Einkommen, sind Kunden des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit und beziehen Leistungen der Grundsicherung oder sind Wohngeldempfänger. Die Einkommensgrenze liegt bei 1300 Euro im Monat zuzüglich 300 Euro für jedes weitere Familienmitglied. Interessenten melden sich beim Roten Kreuz in Dachau, bei der Caritas oder im Landratsamt. Auf der Internetseite des BRK Dachau kann man sich im Detail über das Angebot informieren.