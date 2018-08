9. August 2018, 21:52 Uhr Freie Wähler Schranke behindert Rettungskräfte

Seit kurzem können nur noch Fahrzeuge am Karlsfelder See parken, die niedriger als 2,10 Meter sind.

Kreisrat Sebastian Leiß fordert Landratsamt auf, die Höhenbeschränkung am Parkplatz des Karlsfelder Sees zu überdenken

Wer am Karlsfelder See parken will, sollte kein allzu hohes Fahrzeug haben. Denn seit Kurzem gilt dort eine Höhenbeschränkung von 2,10 Metern. Eine Schranke versperrt zu hohen Autos, Bussen oder Lkw den Weg. Doch bei den Freien Wählern im Kreistag sorgt die Beschränkung für Stirnrunzeln. Kreisrat Sebastian Leiß fordert nach einem Ortstermin eine frühzeitige Beschilderung. Zudem sorgt er sich, dass die Höhenbeschränkung Rettungskräften im Notfall Probleme bereiten könnte.

Besonders der fehlende Hinweis an der Zufahrt über Jahn- und Hochstraße bringe Probleme mit sich, so Leiß. Höhere Fahrzeuge würden am Ende der Jahnstraße von der Schranke überrascht, Wenden sei dort aber nur schwer möglich und führe zu gefährlichen Situationen - gerade bei Hochbetrieb während der Badesaison. Darüber hinaus hätten Parkplatzwächter berichtet, dass die Schranken im Notfall nicht rasch entriegelt werden könnten, damit ein Rettungswagen sie durchfahren könne. Nötig sei ein separater Schlüssel, den jedoch nicht alle Rettungsorganisationen erhalten hätten. "Es ist entscheidend, dass Rettungskräfte durch die Höhenbeschränkung nicht behindert werden", wird Leiß in einer Pressemitteilung zitiert. Er fordert von der Kreisverwaltung nachzubessern.

Zuständig für die Maßnahmen ist der Landkreis. Die Behörde habe die Schranken installiert, nachdem die Parkflächen vor allem außerhalb der Badesaison für wilde Ablagerungen und als Abstellflächen für Busse und Lkws missbraucht worden seien, schreiben die Freien Wähler. "Als der Kreistag im Frühjahr die Anpassung von Parkgebühren, Müllentsorgung und Grillzonen diskutierte, wurden die Höhenkontrollen weder zur Beschlussfassung vorgelegt, noch informierte die Kreisverwaltung darüber." Vor allem die Entsperrung der Schranken im Notfall sei ein heikles Thema.

Erst vor ein paar Wochen standen Rettungskräfte bei einem Notfall am Waldschwaigsee unversehens vor einem abgesperrten Schlagbaum.