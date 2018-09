6. September 2018, 22:07 Uhr Freie Liste Oberbayern Ausflug ins Holzknecht-Museum

Die Dachauer Bezirkstagskandidaten der Freien Liste Oberbayern (FLO) organisieren am Samstag, 15. September, gemeinsam mit Bezirksrätin Martina Wenta eine Fahrt ins Holzknecht-Museum Ruhpolding. Das Museum widmet sich Leben und Arbeit der Holzknechte (Waldarbeiter und Forstwirte) im ehemaligen Salinengebiet Traunstein. Es wird vom Bezirk Oberbayern finanziert. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte Bürger sind eingeladen, an dem Ausflug teilzunehmen. Anmeldung und Informationen bei Kreisrat Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau) unter Telefon 0174/67 150 70 oder per E-Mail unter s.leiss@freie-liste-oberbayern.de.