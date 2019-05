5. Mai 2019, 21:52 Uhr Freibad Rutschen nur am Wochenende

Familienbad öffnet am 11. Mai. Einschränkung wegen Bauarbeiten

Die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Becken im Dachauer Freibad sind abgeschlossen, die Saison kann am 11. Mai beginnen. Wie die Stadtwerke Dachau als Betreiber mitteilen, sind neben den beliebten Attraktionen wie Sprungturm oder Wasserspielplatz im Bereich der Tischtennisplätze jetzt auch zwei Kicker zum Tischfußball installiert worden. Einschränkungen gibt es allerdings in dieser Saison: Wegen der Bauarbeiten für das neue Hallenbad müssen die Rutschen von Montag bis Freitag aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, zumindest solange, bis der Kran nicht mehr darüber schwenken muss. Am Wochenende sind die Rutschen uneingeschränkt nutzbar. Aufgrund der Bautätigkeiten stehen in diesem Jahr zudem noch weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung. Die Stadtwerke empfehlen Besuchern deshalb, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Im Eingangsbereich des Bades stehen außerdem ausreichend Fahrradständer, drei Behindertenparkplätze sowie separate Motorradstellplätze zur Verfügung.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Eine Tageskarte kostet 4,50 Euro, in den Randzeiten - bis 10 Uhr und ab 18 Uhr - ist der Eintritt schon für zwei Euro möglich. Die Zehnerkarte gibt's für 35 Euro, eine Saisonkarte für Erwachsene kostet 70 Euro, für Kinder 35 Euro. Badegäste, die eine Jahres-, Saison- oder Zehnerkarte haben, können auch im Bereich neben dem Hallenbad, Am Alten Wehr, Zutritt zum Familienbad erhalten. Ein Drehkreuz öffnet sich nach Einführen einer gültigen Dauerkarte. Der Zugang ist automatisch und bargeldlos möglich. Auch im vorderen Eingangsbereich können Besucher mit Dauerkarten ein gesondertes Drehkreuz zum Eintritt nutzen. Außerdem gibt es einen zusätzlichen automatischen Zugang an der zweiten Kasse. Somit werden Wartezeiten vermieden. Dauerkarten können im Hallenbad erworben werden.

Die Saison im Freibad dauert bis zum 8. September. Im Mai und September ist Betrieb von 9 bis 19 Uhr, im Juni, Juli und August von 8 bis 20 Uhr. Sollte der Deutsche Wetterdienst am Vortag Dauerregen oder eine Höchsttemperatur von 15 Grad vorhersagen, bleibt das Familienbad geschlossen. Diese Regelung gilt jedoch nur, wenn das Hallenbad als Alternative zur Verfügung steht. Dieses ist heuer bis einschließlich 19. Juni geöffnet. Hier gilt umgekehrt die so genannte Schönwetterregelung: Bei Sommerwetter schließt das Hallenbad in der Zeit vom 11. Mai bis einschließlich 19. Juni bereits um 13 Uhr.