19. November 2018, 22:08 Uhr Frauenbund Mitmach-Theater für Senioren

Falsche Handwerker, falsche Polizisten, falsche Enkel - immer wieder versuchen Trickbetrüger besonders ältere Menschen zu bestehlen. Der Dachauer Frauenbund will Senioren gegen solche Betrügereien wappnen und bietet am Mittwoch, 21. November, von 14 Uhr ein Mitmach-Theater im Ludwig-Thoma-Haus an. Dabei sind die Maschen der Trickbetrüger hautnah zu erleben, die Senioren können entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das Stück "Trick-Betrug" wurde in enger Zusammenarbeit mit der Polizei erarbeitet, "und ist eine einzigartige und in Dachau und Umgebung noch nie dargebotene Vorstellung", sagen die Veranstalter. Zudem wird auch ein Polizeibeamter anwesend sein, der sich zum Thema äußert. Der Eintritt kostet fünf Euro.