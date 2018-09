17. September 2018, 22:08 Uhr Frauen und Kinder Gemeinsam Brezn backen

Der nächste Teil der Ausflugsreihe "Frauen unterwegs", die vom Projekt Interkultureller Dialog des Awo-Kreisverbandes Dachau organisiert wird, findet am Dienstag, 9. Oktober, im Umwelthaus am Obergrashof 1 in Dachau statt. Eingeladen sind Frauen und Kinder. Von 15 bis 18.30 Uhr backen die Teilnehmer Brezn und anderes Laugengebäck. Anschließend wird das Backwerk selbstverständlich verzehrt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Organisatoren um Anmeldung bis zum Montag, 1. Oktober, an s.hoch@awo-dachau.de oder unter 08131/6121727.