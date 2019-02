13. Februar 2019, 22:00 Uhr Frauen besuchen Bezirksmuseum Der Winter in Stadt und Landkreis

Die Frauen-Union Dachau besucht am Dienstag, 26. Februar, mit Gästeführerin Anni Härtl die Ausstellung "Winterfreuden" im Bezirksmuseum Dachau. Jeder ist dazu eingeladen. Härtl führt die Teilnehmer mit kurzweiligen Geschichten durch vergangene Winter in Stadt und Landkreis. In den Sechzigern wurde Hans-Jürgen Bäumler mit Marika Kilius zweifacher Weltmeister im Eiskunst-Paarlauf. Pferdeschlittenrennen, Skirennen und Eislaufen zählen fortan auch im Dachauer Land zu den beliebten Wintersportarten. Die "Dachauer Kinderolympiade" ist vielen noch ein Begriff. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eingang des Bezirksmuseums. Eintritt und Führung kosten zwölf Euro.