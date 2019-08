7. August 2019, 21:44 Uhr Franzosen, Bayern und Italiener Europäischer Festzug zur Wiesn

Knabenkapelle Dachau empfängt ihre französischen Freunde aus Léognan

Große Freude herrscht momentan bei der Knabenkapelle Dachau. Sie durfte im April eine Stadtratsdelegation unter der Leitung von Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann nach Léognan bei Bordeaux begleiten, nun folgen die Franzosen der Einladung von Oberbürgermeister Hartmann und kommen rechtzeitig zur Eröffnung des Dachauer Volksfestes in die Stadt an der Amper.

Die Musiker von Banda Léo sind bereits am Mittwoch bei ihrem zweiten Besuch in den Partnerfamilien der Knabenkapelle angekommen. Ihr Ziel: Sie wollen den europäischen Gedanken vertiefen und sich dafür einsetzen, dass die Freundschaft der beiden Länder auch zu einer Partnerschaft der beiden Städte führt. Die Musiker aus Léognan kommen nach einem Musikfestival in Belgien und ihrer Hauptstadt Paris nun in die Metropolregion München zu ihrem zweiten Besuch in Dachau.

Am Freitag reist die Delegation aus Léognan mit Stadträten und Vereinsvertretern sowie ihrem Bürgermeister, Laurent Barban, an. Erklärtes Ziel ist es, die seit 2017 bestehenden freundschaftlichen Kontakte der Musikgruppen nun in Dachau sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf weitere Bürgergruppen auszuweiten und zu vertiefen. Das Angebot von Bürgermeister Laurent Barban für eine Städtepartnerschaft mit Dachau zu schließen, steht seit dem Aprilbesuch der Dachaudelegation in Léognan. Nun wird der nächste Schritt getan: Es gibt weitere Gelegenheiten zum Kennenlernen und Sich-Austauschen. Dazu wird OB Florian Hartmann die Gäste aus Frankreich am Freitagmittag offiziell im Rathaus empfangen, Kulturamtsleiter Tobias Schneider mit seinem Team um Tanja Jørgensen-Leuthner wird die Delegation intensiv betreuen. So steht eine Stadtbesichtigung von Dachau und München auf dem Plan, aber auch der KZ-Gedenkstätte. Bei Ois Easy und Volksfestbesuch können sich auch die Stadtvertreter der italienischen Partnerstadt Fondi mit den Gästen von der Atlantikküste austauschen. Der Rahmen ist also gegeben, es kann und soll emotional und heiter werden.

Das ist aber noch nicht alles. Die Knabenkapelle Dachau lädt am Freitagabend von 19 Uhr an ins Musikheim an der Sudetenlandstraße zum bayerisch-französischen Willkommensabend ein. Angesprochen sind alle interessierten Bürger Dachaus, Vertreter von Vereinen und Bürgergruppen. Sie sind herzlich eingeladen, einen kurzweiligen Abend - natürlich im musikalischen Rahmen und lockerer Atmosphäre zu genießen.

Interkulturell wird es beim Wiesnaufzug am Samstag, 10. August, denn der Besuch aus Frankreich reiht sich mit den Fondianern aus Italien beim Festzug zur Eröffnung des Dachauer Volksfestes ein. Und sogar beim Kinderfestumzug am Sonntag werden die Knabenkapelle Dachau und ihre Partnerkapelle Banda Léo aus Léognan die Märchengruppen musikalisch unterstützen.