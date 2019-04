22. April 2019, 22:15 Uhr "Fraktion vor Ort" Sitzung im Wirtshaus

Freie Wähler Dachau im Gespräch mit den Bürgern

Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler Dachau setzt ihre Reihe "Fraktion vor Ort" in der kommenden Woche in Hebertshausen und Dachau fort. Am Dienstag, 23. April, sind die Kreisräte ab 19 Uhr im Gasthaus Wallner, Dorfstraße 20 in Prittlbach (Gemeinde Hebertshausen), um aus den Gremien zu berichten und die örtlichen Themen zu diskutieren. Dazu gehört etwa der Ausbau des Schulstandorts Hebertshausen mit einem Landkreisgymnasium. Am Mittwoch, 24. April, treffen sich die Fraktionsmitglieder ab 19 Uhr im Gasthaus Liegsalz, Dorfstraße 6 in Pellheim (Stadt Dachau). An dieser Runde nimmt auch Markus Erhorn teil, der Oberbürgermeisterkandidat der Freien Wähler Dachau.

Alle interessierten Bürger wie auch Vertreter anderer politischer Gruppierungen in den jeweiligen Gemeinden sind zur Teilnahme an der Fraktionssitzung willkommen, um sich aus erster Hand über das Geschehen im Kreistag zu informieren und den Mandatsträgern Anregungen mit auf den Weg zu geben.

Seit nunmehr fünf Jahren besucht die Fraktion der Freien Wähler Dachau im Regelfall monatlich eine andere Gemeinde des Landkreises. In mehr als 50 Sitzungen wurden mittlerweile zahlreiche Anliegen aufgegriffen und in Form von Anträgen und Anfragen im Landratsamt eingereicht. Kreisrat Sebastian Leiß sieht die Veranstaltung daher als ein "Stück gelebter Bürgerbeteiligung".