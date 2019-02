27. Februar 2019, 21:56 Uhr Forum Fürstenfeld Kabarett-Nachwuchs beim Paulaner solo

Von Max Grassl, Fürstenfeldbruck

Es wird wieder spannend, wenn die Kabarett-, Comedy- und Kleinkunstnachwuchskünstler beim "Paulaner solo" um den Titel der Jury, die hoch dotierten Preisgelder und den Publikumspreis in Höhe von 1000 Euro kämpfen. Ausgetragen wird die erste Runde des Wettkampfes, den das Veranstaltungsforum Fürstenfeld und die Paulaner Brauerei München seit 14 Jahren zusammen ausrichten, im kleinen Saal des Kultur- und Tagungszentrums in Fürstenfeldbruck. In der ersten Runde messen sich die vier Künstler Christina Baumer, da Berrer, Konstantin Korovin und Florian Wagner.

Die Newcomerin der Kabarett-Szene, Christina Baumer, schlüpft bei ihrem Auftritt gleich in zwei Rollen. Mit Hilfe ihrer Alter Egos, der Schwestern Chris und Tina, arbeite sie alle Klischees zwischen Stadt und Land, Schickimicki und Oberpfälzer auf. Der Oberösterreicher Manuel Berrer alias da Berrer will seine Zuschauer auf eine Kulturreise entführen. Er zeigt die Eigenheiten des Innviertels und deren Bewohner auf und beschreibt seinen Heimatort in dem Programm als eine Welt, in der die Begriffe Kunst und Dünger untrennbar miteinander verbunden seien.

Ebenso selbstironisch karikiert der Kraillinger Chansonnier Florian Wagner die Unzugänglichkeit seiner Zunft. Darüber hinaus erfreut der "Millenial mit Migrationshintergrund" Konstantin Korovin das Publikum mit einer Darbietung, in der er über sein Leben als Langzeitstudent in höchst verwirrenden Zeiten, von Escape-Games bis TKKG berichtet. An den Tischen gibt es freie Platzwahl; Essen und Getränke werden im Saal serviert. Ins Programm Hineinschauen kann man unter www.fuerstenfeld.de.

Die erste Runde des "Paulaner solo+" Wettbewerbes findet am Freitag, 1. März, im kleinen Saal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld statt. Karten können für 18 Euro im Vorverkauf unter der Telefonnummer 08141/66 65 444 bestellt werden. Beginn 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.