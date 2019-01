14. Januar 2019, 22:02 Uhr Forstwirtschaft Gebietsversammlung der Waldbauern

Die Waldbauernvereinigung Dachau und das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck (AELF), das auch für Dachau zuständig ist, laden alle interessierten Waldbesitzer zur Gebietsversammlung. Das Treffen findet am Mittwoch, 16. Januar, von 19.30 Uhr an in der Klostergaststätte Schönbrunn statt. Themen sind Holzmarkt, Holzaushaltung und -sortierung sowie Aktuelles vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten und der Waldbauernvereinigung.