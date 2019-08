Zu wenige bezahlbare Wohnungen und der überbordende Verkehr - das sind die beiden großen Probleme, die in der Region München gelöst werden müssen. Die Landeshauptstadt München plant deshalb eine Internationale Bauausstellung (IBA), die sich mit den Themen Wohnen und Mobilität in der Region München befasst. In einem Antrag an den Kreistag fordert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen den Landkreis auf, sich an der Ausstellung zu beteiligen. Der Landkreis soll dazu Vorschläge und Projekte einbringen. Zudem fordern die Grünen Landrat Stefan Löwl (CSU) auf, über die Beteiligung des Landkreises an den Überlegungen der Region München zur IBA zu informieren. Der Landkreis soll auch die Stadt Dachau und die Gemeinden aufrufen, sich an der IBA zu beteiligen und einzubringen.

Die IBA, heißt es in dem Antrag der Grünen weiter, biete über einen Zeitraum von zehn Jahren die Möglichkeit, mit kreativen und unkonventionellen Projekten zur Lösung der beiden großen Probleme in der Region München beizutragen. Bund und Land stellten für die Ausstellung umfangreiche Fördermittel bereit. Von den Verkehrsproblemen seien im Ballungsraum München alle Kommunen betroffen. Das gelte auch für die große Herausforderung, bezahlbaren Wohnraum bereit zu stellen. Damit das Münchner Umland seine hohe Lebensqualität trotz des enormen Zuzugs erhalten und möglichst steigern kann, seien innovative und neue Lösungen gefragt. Die IBA bietet nach Ansicht der Grünen eine Plattform, mit der diese Lösungen schneller und kooperativ entwickelt und realisiert werden können. Die Ausstellung wolle international die besten Einflüsse aufnehmen und mit ihren Projekten internationale Strahlkraft entfalten.

Die mehr als 100-jährige Erfolgsgeschichte der Internationalen Bauausstellungen habe vielen Städten und Ballungsräumen eine positive Entwicklung beschert. Beispiele in Deutschland seien Darmstadt, Stuttgart und Essen. Dabei gehe es weniger um Architektur als vielmehr um Fragen einer klugen Stadt- und Regionalentwicklung, die soziale und wirtschaftliche Aspekte genauso ins Zentrum der Überlegungen rückt wie Fragen der Nachhaltigkeit und Chancengleichheit. Der Ballungsraum München brauche einen Innovationsschub. Der Landkreis Dachau sollte sich die Chance nicht entgehen lassen, mit seinen Kommunen an dem Projekt aktiv mitzuwirken.