16. Mai 2019, 21:50 Uhr Forderung der Bauern Schwabhausen fühlt sich nicht zuständig

Der Bauernverband fordert die Gemeinden zum Kauf regionaler Produkte auf. Einige reichen das Anliegen einfach weiter

Von Renate Zauscher

Der Bayerische Bauernverband reagiert auf das erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" für verstärkte Bemühungen um mehr Artenschutz. Der Verband appelliert an die Kommunen, sich dafür einzusetzen, dass örtliche Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung möglichst weitgehend regionale und regional ökologisch erzeugte Lebensmittel zum Einsatz kommen.

Konkret beantragt der Verband, dass in Schwabhausen, wo 26 Prozent der Wahlberechtigten das Volksbegehren unterschrieben haben, mindestens fünfzig Prozent der Lebensmittel, die etwa in Kindergärten oder der Mittagsbetreuung verwendet werden, aus der Region - maximal aus Bayern insgesamt - kommen und weitere 25 Prozent aus regionaler, ökologisch wirtschaftender Landwirtschaft bezogen werden. Begründet wird der Antrag mit höheren Kosten, wenn die Vorgaben des Volksbegehrens an die Landwirte eingehalten werden sollen. Für die regionale Landwirtschaft, egal ob konventionell oder ökologisch, sei der Absatz der eigenen Produkte von entscheidender Bedeutung. Die Kommunen hätten ein direktes oder aber indirektes Mitspracherecht, was die Verpflegung in Kindergärten, Schulen oder Pflegeeinrichtungen angehe, argumentiert der Bauernverband.

Schwabhausens Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) erklärte in der Gemeinderatssitzung, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Hand verschiedener Träger seien. Die Gemeinde habe deshalb kein Mitspracherecht bezüglich der Verpflegung. Zwei Einrichtungen würden die Verpflegung durch eine Metzgerei im Landkreis beziehen, ein weiterer Träger bekomme sie ebenfalls von einem regionalen Anbieter; auf "regional- saisonale Lebensmittel in Bioqualität" werde "geachtet". Konkrete Zahlen aber hat die Gemeinde offenbar nicht.

Beim alljährlichen Dorf, so der Bürgermeister weiter, beteilige sich eine Metzgerei als Sponsor. Beteiligte Vereine und Privatpersonen würden die verwendeten Lebensmittel größtenteils ebenfalls von regionalen Anbietern erwerben. Bei Geburtstags- und Dienstjubiläen würden Präsente aus dem örtlichen Bauernladen verschenkt. "Wir sind mit der Versorgung der Kinderbetreuungseinrichtungen nur am Rande befasst", sagt Baumgartner, er sei aber "überzeugt", dass diese "ziemlich biologisch ist", weil die Eltern entsprechenden Druck machten.

Ohne Diskussion beschloss der Rat, dass die Gemeindeverwaltung den Antrag des Bauernverbands an die Träger der Betreuungseinrichtungen weitergeben und auf das Anliegen des Verbands explizit hinweisen wird. Außerdem sollen auch die Veranstalter öffentlicher Feste entsprechend informiert werden.