Das Thema "Heimat" steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Röhrmooser Heimatblätter. Bei der Jahresversammlung im Gasthaus Kiermeir in Arzbach hat Wolfgang Siegmund, der langjährige Vorsitzende des Fördervereins, die 23. Ausgabe vorgestellt. In den jährlich erscheinenden Heimatblättern wird Zeitgeschichtliches dokumentiert, aber auch kulturhistorische Ereignisse und Hintergründe dargestellt. Die neue Ausgabe mit zahlreichen, teils farbigen Fotos und in neuer Aufmachung umfasst diesmal 35 Beiträge auf 154 Seiten. Wie die Jahre zuvor haben Historiker und Heimatforscher mitgewirkt sowie Gemeindebürger, die eigene Erlebnisse, Überlieferungen und Geschichten aufgeschrieben haben.

Wie regionale Kultur gelebt werden kann, zeigen Beiträge wie "50 Jahre Blaskapelle Schönbrunn" oder die Verleihung der Bürgermedaille 2019 an Johann Dallmair. Die neuen Heimatblätter erweisen sich auch in den Bereichen der weiblichen Emanzipation, der sozialen Frage, der Migration und Integration als aktuell. Mit dem internationalen Frauentag befassen sich einige Autoren, unter anderem geht es um das Wirken der Gräfin Viktoria von Butler und über die Emanzipation der Lehrerinnen in Bayern nach dem Ersten Weltkrieg.

Die Beiträge zum Thema Heimat erscheinen gerade in Zeiten des kulturellen und sozialen Umbruchs höchst relevant. Sehr persönlichen Gedanken dazu hat Adela Ujkasevic aufgeschrieben, eine ehemalige Schülerin aus einer Familie bosnischer Kriegsflüchtlinge, die nach einigen Jahren wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Um diesen Identitätsbegriff geht es auch in dem Beitrag von Helene Flohr "Ein weiter Weg", in dem sie eindrucksvoll ihren Weg vom ehemaligen Sudetenland nach Röhrmoos beschreibt. Ein interessanter Bericht über das Burgensterben im Dachauer Land hat der Historiker Michael Losse verfasst. Weitere Themen sind die abgeschafften Feiertage in Bayern, die ehemalige Pflicht der "Kirchenwacht" sowie das Torfstechen im Gemeindegebiet. Zudem wurde ein Nachruf zum Tod von Altbürgermeister Josef Westermayr verfasst, Gründungsmitglied und langjähriger Unterstützer des Fördervereins.

Die Heimatblätter sind für zehn Euro in der Bäckerei Polz zu beziehen sowie bei Siegmund (08136/7374) und Rumrich (08139/545).