2. August 2019, 22:18 Uhr Flugzeugabsturz Verunglückter Pilot wohnte im Landkreis

Der 46-jährige Pilot, der bei einem Flugzeugabsturz am Donnerstag in Jesenwang im Landkreis Fürstenfeldbruck gestorben war, wohnte im Landkreis Dachau. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bestätigt. Der Familienvater wollte mit der Maschine den Flugplatz in Jesenwang ansteuern, als das Flugzeug ins Trudeln geriet und senkrecht in ein Maisfeld stürzte. Experten suchen nun nach der Ursache. Das Wrack wird im Brucker Fliegerhorst untersucht.