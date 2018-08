31. August 2018, 22:18 Uhr Florian Gallenberger in Dachau Oscar-Preisträger besucht Cinema

Nach den Produktionen "John Rabe" und "Colonia Dignidad" folgt mit der Komödie "Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon" der neue Film des Regie- und Produktions-Duos Florian Gallenberger und Benjamin Herrmann. Der Film erzählt von unerfüllten Träumen, mutigen Entscheidungen und der Kraft, die es erfordert, große Hürden zu überwinden. Erst der Blick von weit oben öffnet Schorsch die Sicht auf sein eigenes Leben. Er begreift, dass er an den großen Herzensentscheidungen und seinen Träumen vorbeigelebt hat. Regisseur und Oscar-Preisträger Florian Gallenberger kommt im Rahmen einer Kino-Tour mit Schauspielerin Monika Baumgartner in einige bayerische Kinos, um dem Publikum den neuen Film persönlich zu präsentieren: Am Samstag, 1. September, sind sie um 20 Uhr auch in Dachau zu Gast bei der Vorstellung im Cinema in der Fraunhoferstraße 5.