16. Juli 2019, 22:31 Uhr Flohmarkt in Odelzhausen Kunst und Krempel kaufen

Im Rahmen des Marienmarktes in Odelzhausen am 15. August findet ein Flohmarkt für Kunst und Krempel in der Dorfmitte neben dem Jahrmarkt statt. Dieser dauert von 8 bis 16 Uhr. Interessenten, die etwas verkaufen wollen, können sich unter der Telefonnummer 0171/8473464 bei Michael Golda informieren und anmelden.