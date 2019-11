Angesichts des deutlichen Rechtsrucks in der Gesellschaft und dem Wiedererstarken rechtsradikaler Parteien will der Runde Tisch gegen Rassismus Dachau e.V., sowie einige andere Vereine und Institutionen an frühere Zeiten erinnern. Aus diesem Anlass zeigt das Cinema Dachau am Montag, 18. November, den Film "Das letzte Mahl". Anschließend ist ein Filmgespräch mit dem Drehbuchautor und Produzenten Stephan Warnatsch vorgesehen.

Der Film handelt vom Tag der Machtübernahme Hitlers 1933. Die jüdische Familie Glickstein kommt an diesem Tag in Berlin zum gemeinsamen Essen zusammen. Dabei tun sich überraschend Gräben auf: Während die 19-jährige Leah ihren Eltern eröffnet, dass sie nach Palästina auswandern wird, möchte ihr 18-jähriger Bruder Michael mit seinen Freunden zum Fackelzug der Nazis, die die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler an der Spitze eines "Kabinetts der Nationalen Konzentration" feiern.

Regisseur Florian Frerichs erzählt in seinem mehrfach ausgezeichneten Kinodebüt von der Welt und den Mitgliedern der fiktiven Familie Glickstein. Und vom 30. Januar 1933. Der Tag stellt rückblickend einen der radikalsten Einschnitte in der deutschen Geschichte dar. Was uns an diesem Datum aber im Besonderen bewegt, ist die Tatsache, dass sich damals kaum jemand unter den Zeitgenossen ernsthaft hat vorstellen können, welche monströsen Konsequenzen die Machtübertragung an Hitler durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg haben würde. Schon 1932 war die NSDAP bei freien Wahlen als stärkste Fraktion in den Reichstag eingezogen.

Für Michael Degen (87), der das Familienoberhaupt spielt, hat der Film eine ganz persönliche Bedeutung. Geboren wurde er am 31. Januar 1932 in Chemnitz als Sohn jüdischer Eltern. Die Familie zog 1933 nach Berlin. Im September 1939 deportierte die Gestapo seinen Vater. Er überlebte das KZ Sachsenhausen, starb aber kurz nach seiner Entlassung an den Folgen der von SS-Männern zugefügten Folter im April 1940. Michael Degen besuchte die jüdische Schule bis zu ihrer Schließung im Jahr 1942. 1943 beschloss seine Mutter spontan, sich und ihren Sohn vor dem Zugriff der Nazis zu retten. Acht Mal mussten sie auf ihrer Flucht unter falscher Identität das Versteck wechseln, bis sie in einer Laubenkolonie bei nichtjüdischen Freunden bleiben und überleben konnten. 1999 erschienen Michael Degens Erinnerungen unter dem Titel: "Nicht alle waren Mörder. Eine Kindheit in Berlin".

Der Produzent von "Das letzte Mahl" Stephan Warnatsch ist promovierter Historiker und Geschichtslehrer an einer Berliner Oberschule. Er arbeitete bei mehreren Filmprojekten mit seinem früheren Schüler Florian Frerichs zusammen. Pfarrer Björn Mensing, der auch Historiker an der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau ist, wird das Gespräch moderieren. Wer eine Karte haben möchte, kann diese im Kino unter Telefon 08131/26699 reservieren. Der Eintritt kostet fünf Euro.