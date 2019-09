Film ab heißt es wieder im Gemeindehaus der Friedenskirche Dachau in der Herzog Albrecht Straße. Am Donnerstag, 26. September, wird um 19 Uhr ein französischer Spielfilm gezeigt, dessen Titel aus lizenzrechtlichen Gründen nicht genannt werden darf. Zum Inhalt: Da sich ihre Eltern getrennt haben, müssen Léa, Adrian und ihr kleiner gehörloser Bruder Théo den Sommer beim grantigen Großvater in der Provence verbringen, weit weg vom lebendigen Paris. Während die Großmutter sie liebevoll umsorgt, meckert der Alte ständig an den Kindern herum. Der Film erzählt die Geschichte einer langsamen Annäherung der Generationen und lebt auch von den herrlichen Landschaftsaufnahmen. Der Film ist für Zuschauer von 14 Jahren an gedacht. Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch.