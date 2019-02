22. Februar 2019, 22:04 Uhr Filmprojekt Ganz schön abgedreht

Manuel Zirm und Valentin Feuchtinger präsentieren die Fachoberschule Karlsfeld mit der Kamera. Der Imagefilm der beiden 17-Jährigen soll für die Bildungseinrichtung werben

Von Maximilian Kiessl

Der Raum in der Fachoberschule (FOS) Karlsfeld ist nicht sonderlich groß, dennoch bietet er Platz für professionelles Filmequipment. Von zwei verschiedenfarbigen Beleuchtungen bis hin zu einer hochwertigen Kamera mit drehbarem Stativ ist einiges dabei. Doch das Zubehör ist nur geliehen, und die Kamera wird nicht etwa von einem erfahrenen, erwachsenen Kameramann, sondern von einem 17-Jährigen geführt. Manuel Zirm ist noch Schüler an der FOS Karlsfeld und dreht momentan gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Klassenkameraden Valentin Feuchtinger einen professionellen Imagefilm für seine Schule.

Die beiden Jugendlichen haben im November vergangenen Jahres ihre eigene Firma namens "Ravox Visual Design" gegründet und sehen in der Aktion eine gute Möglichkeit, schon mal vorab praktische Erfahrungen zu sammeln. Ziel des Imagefilms ist es, die Schule zu präsentieren und dadurch Werbung für sie zu machen. "Wir wollen in dem Film herausstellen, was die Schule ausmacht und was sie insbesondere für Schüler zu bieten hat", erklärt Manuel. Zu diesem Zweck versuchen die beiden Schüler, die Atmosphäre innerhalb der FOS einzufangen und die Schule möglichst komplett darzustellen. Dazu gehören neben Aufnahmen vom Inneren der Schule und der Darstellung des Unterrichts auch Einblicke in die Sporthalle und eine Praktikumsstelle in München. Nur so können sowohl die theoretische als auch die praktische Seite der Schule dargestellt werden. Der Film ist vor allem auf Absolventen der Realschule und sonstige Schüler, die auf die FOS wechseln wollen, zugeschnitten. Der Imagefilm soll ihnen eine Alternative zur klassischen Ausbildung oder dem allgemeinen Abitur aufzeigen.

Die Schule zeigte sich für die Initiative der beiden Schüler sehr aufgeschlossen und stellte die Finanzierung des Projektes sicher. Außerdem erhalten Manuel und Valentin eine Entlohnung für ihren Aufwand. Für die Dreharbeiten sind drei Tage eingeplant. Manuel und Valentin rechnen mit etwa 60 bis 70 Stunden Aufwand, Vor- und Nachbereitung inklusive. Wenn das Werk vollendet ist, soll der Imagefilm Mitte März auf der offiziellen Website der FOS Karlsfeld erscheinen.

Die Arbeit sollte sich für die beiden jungen Unternehmer lohnen. Für ihr Alter sind die Beiden erstaunlich zielgerichtet und wollen Schritt für Schritt ihre eigene Firma aufbauen. Das Startup hat bereits einen Youtubekanal und einen Twitteraccount, zudem soll zeitnah eine eigene Website folgen. Die Arbeit teilen sich die beiden Schüler auf: Manuel kümmert sich um die technische Produktion der Filme, während Valentin für Marketing und Werbung zuständig ist. Nach dem Fachabitur im Mai diesen Jahres plant Manuel dementsprechend eine Ausbildung zum Mediengestalter in Film und Ton, während Valentin ein duales Studium in Richtung Marketing und Vertrieb anstrebt. Beide haben bereits einige Vorkenntnisse in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich. Manuel etwa filmte schon vorher sehr gerne in seiner Freizeit und sammelte so Erfahrung beim Schneiden und Produzieren von Filmen. "Ich habe mich schon recht früh dafür interessiert, wie man Dinge an Menschen verkauft", stellt Valentin fest. Aus diesem Grund absolvierte er bereits Praktika bei Marketing-Agenturen, um sein Wissen zu verbessern. Gemeinsam wollen die Schüler im Namen ihrer Firma in Zukunft weitere Werbe- und Kurzfilme drehen. Hinzu sollen andere gestalterische Tätigkeiten wie etwa das Anfertigen von Logos oder Visitenkarten kommen. Das Ziel ist für die Beiden klar: "Wir wollen das machen, was professionelle und bekannte Firmen ebenfalls leisten". Der erste Schritt dafür ist schon mal gemacht.