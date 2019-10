Das Landratsamt Dachau hat zusammen mit Regisseur Florian Siebert in den vergangenen Monaten an den schönsten und charakteristischsten Plätzen einen Film über den Landkreis gedreht, der den Titel trägt "Wir sind das bewegte Leben". Der Soundtrack stammt von der Dachauer Bigband. Das verbindende Element ist ein Tänzerpaar, das mit seinen Bewegungen die jeweilige Szene und Stimmung interpretiert. Gezeigt wird der Film erstmals am Freitag, 25. Oktober um 14 Uhr auf der Familienmesse in Karlsfeld. In Zukunft soll der Film auf Messen wie der Grünen Woche in Berlin gezeigt werden.