8. November 2018, 21:58 Uhr Film Der Weg des T-Shirts

Wo unsere Kleidung herkommt, dieser Frage widmet sich das Dachauer Forum mit einem Dokumentarfilm und einer alternativen Modenschau. Der 15-minütige Film zeichnet den Weg eines T-Shirts nach: von Westafrika auf den Wühltisch eines Kaufhauses in Süddeutschland. Am Beispiel des neunjährigen Kayin aus Benin und der jungen Näherin Farjana aus Bangladesch wird von Kinderarbeit und katastrophalen Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in Fabriken erzählt.

Auf die Frage des Filmes, was an einem Schnäppchen-Preis fair ist, antworten Persönlichkeiten in einer anschließenden alternativen Modenschau. Günther Sesselmann, "Fashion and more" aus Freising, stellt sein Konzept für nachhaltiges modernes Leben mit fair gehandelter und biologisch hergestellter Kleidung vor. Die Besucher erhalten Tipps zu Textil-Siegeln, dem grünen Kleiderschrank und zum Entsorgen von Kleidung. Und hören von dem Glück, frei zu sein von Modediktaten und einkaufverbummelter Zeit.

Die Veranstaltung am Freitag, 9. November, im Pfarrheim Maria Himmelfahrt beginnt um 19 Uhr . Ausklang mit Wein, Wasser und Brot. Um Anmeldung wird gebeten unter (08131) 99688-0.