9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Figurentheater Herr Lilienstengel in Dachau

Im Rahmen des Kinder-Kultur-Programms des Montessori-Kinderhauses in Dachau zeigt das Figurentheater Hattenkofer am Donnerstag, 13. Dezember, das Stück "Guten Abend, Herr Lilienstengel". Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Es handelt von Göran, der abends, wenn die Sonne untergeht, am liebsten am Fenster sitzt und Dämmerstunde hält. Seit fast einem Jahr liegt er nun schon im Bett. Seine Beine sind krank. Doch an einem Abend klopft der kleine Herr Lilienstengel

an sein Fenster. Er spaziert herein und nimmt Göran mit ins Land der Dämmerung. Hier kann der Junge laufen und springen, ja sogar fliegen, denn imLand der Dämmerung kann man alles. Es ist eine der schönsten Erzählungen von Astrid Lindgren. Stefanie Hattenkofer hat sie fantasievoll in Szene gesetzt. Die Vorstellung beginnt um 15.30 Uhr im Pfarrsaal von Mitterndorf (Heinrich-Nicolaus-Straße 5). Sie dauert etwa 50 Minuten. Eine Pause ist nicht vorgesehen. Karten sind von 15 Uhr an erhältlich, der Eintritt beträgt vier Euro. Die Kartenzahl ist begrenzt. Rund um die Veranstaltung gibt es Getränke und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Weitere Infos unter www.MoKiDa.de.