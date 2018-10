22. Oktober 2018, 21:54 Uhr "Fiesta Latina" Südamerikanisches Flair in Petershausen

Warmes Licht, laue Luft, karibische Klänge - man hätte sich in weiter Ferne wähnen können mitten in Petershausen beim Konzert "Fiesta Latina" mit Thomas Bendzkos neuer Band "Latin House". Sie begeisterte die Besucher beim Kulturförderkreis Petershausen. Ein Klassiker des Latin Jazz jagte den nächsten - Thomas Bendzko wurde nicht müde, dies immer wieder zu betonen - und das Publikum folgte jedem Titel mit wachsender Begeisterung und allem Respekt, den man den großen Klassikern zollt, vor allem, wenn sie so wunderbar vom Bandleader arrangiert sind wie Kapers "On Green Dolphin Street" oder "Blue Bossa" von Kenny Dorham. Natürlich fehlten auch nicht Dizzy Gillespies Stücke "Bebop" und "Manteca" sowie John Coltranes "Equinox" in einer Version von Jerry Gonzalez.