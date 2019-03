22. März 2019, 22:14 Uhr Fiese Masche Trickbetrüger am Telefon

Achtung Trickbetrüger: Seit am vergangenem Mittwoch in Hebertshausen eine sehr gut besuchte Veranstaltung stattgefunden hat, bei der das Unternehmen Deutsche Glasfaser über den bevorstehenden Breitbandausbau in der Gemeinde informiert hat, versuchen Trittbrettfahrer die Bürger übers Ohr zu hauen. Am Telefon geben sich Anrufer als Mitarbeiter des Netzunternehmens aus und verlangen unter falschem Vorwand die Bankverbindung von Hebertshausener Bürgern. Die Gemeinde warnt jetzt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Denn die Deutsche Glasfaser habe versichert, keinerlei derartige Anrufe zu tätigen. Die Gemeinde Hebertshausen bittet daher nun alle Bürger um besondere Vorsicht und appelliert in einer Mitteilung eindringlich an Betroffene: "Bitte geben Sie keine Bankverbindung am Telefon weiter."