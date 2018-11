13. November 2018, 21:49 Uhr Feuerwehrjubiläum in Altomünster Pioniere des Löschwesens

Freiwillige Feuerwehr Altomünster feiert 150-jähriges Bestehen

Am 15. Juni 1869 fanden sich zwölf Marktbürger aus Altomünster zusammen, um das Feuerlöschwesen in der Marktgemeinde offiziell zu organisieren. Seither darf sich diese Organisation von ehrenamtlichen Helfern "Freiwillige Feuerwehr Altomünster" nennen. Im Jahr 2019 feiert die älteste Feuerwehr des Landkreises Dachau ihr 150-jähriges Bestehen. Die Struktur der Feuerwehr glich zu Gründungszeiten einer militärischen Organisation. "Glücklicherweise gehört das der Vergangenheit an", schmunzelt der erste Kommandant der FF Altomünster, Peter Heinrich. "Wir blicken auf eine turbulente und gleichzeitig sehr erfolgreiche Vergangenheit zurück." Die Einsätze würden spürbar schwieriger und die Anforderungen an die derzeit knapp 70 aktiven Einsatzkräfte stiegen kontinuierlich an. Genau darin liege auch eine der Stärken der Feuerwehr, so Heinrich weiter. Die Ausbildung der Frauen und Männer sei das Kapital der Feuerwehr. Ohne die stetige Aus- und Weiterbildung auf örtlicher und überörtlicher Ebene könnte die Feuerwehr die umfangreichen und teils auch sehr komplizierten Einsätze nicht mehr meistern. Trotz des stetigen Zuzugs in den Hauptort könne die Feuerwehr aber nur wenige neue Mitglieder rekrutieren. Umso mehr freue sich die Feuerwehr über das Interesse von Jugendlichen. Jährlich würden rund ein Dutzend Mädchen und Jungen auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet.

Unter der Führung des Festausschusses liefen nun seit einem Jahr die Vorbereitungen für diesen besonderen Geburtstag, berichtet Martin Haberl, 1. Vorstand des Feuerwehrvereins. Der Feuerwehr Altomünster ist es ein Anliegen, jeder Alters- und Interessensgruppe zu diesem Jubiläum einen umfangreichen Einblick in die tägliche Arbeit der Feuerwehr geben zu können. Gleichzeitig nimmt die Feuerwehr das Jubiläum zum Anlass, sich für die Akzeptanz und Unterstützung der Bürger und Firmen im Ort zu bedanken. Die Feuerwehr hat sich dafür ein buntes Jahresprogramm einfallen lassen. Es wird vier Veranstaltungen über das Jahr verteilt geben. Für jeden Besucher, ob jung oder alt, soll etwas geboten werden. Alle Updates zum Jubiläumsjahr sind unter www.ff-altomuenster.de oder auf Facebook zu finden.