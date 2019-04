24. April 2019, 22:03 Uhr Feuerwehreinsatz Zwei Verletzte bei Zimmerbrand

Krankenpflegerin rettet Seniorin aus den Flammen

Dem beherzten Eingreifen einer Krankenpflegerin und einem funktionierenden Brandmelder hat eine 78-jährige pflegebedürftige Frau aus Sollern ihr Leben zu verdanken. Gegen 2.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen war die 56-jährige Krankenpflegerin durch den Alarm eines Brandmelders in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße wach geworden. Schnell bemerkte sie, dass im Schlafzimmer der Seniorin ein Feuer ausgebrochen und der Raum bereits stark verraucht war. Trotzdem zögerte die Krankenpflegerin nicht lange, rief eine andere Hausbewohnerin um Hilfe und rettete die 78-jährige gehunfähige Frau aus den Flammen.

Der Zimmerbrand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Petershausen, Markt Indersdorf und Jetzendorf schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurde verhindert. Die Pflegerin erlitt durch einen Sprung aus einem Fenster leichte Verletzungen an den Beinen, die 78-Jährige musste mit einer Rauchvergiftung ins Klinikum Dachau gebracht werden. Es entstand ein Brandschaden in Höhe von etwa 45 000 Euro. Eine im Bett der älteren Dame gelegene Nachttischlampe ist wohl die Ursache des nächtlichen Einsatzes. Die Glühbirne hatte direkten Kontakt zur Bettwäsche, welche durch die starke Hitzeentwicklung Feuer fing.