3. Mai 2019, 22:04 Uhr Feuerwehreinsatz Pferdemist gerät in Brand

Ein Silo mit Pferdemist ist am Donnerstag am Waldschwaigweg in Karlsfeld in Brand geraten. Der Polizei zufolge sprang von einem unbeaufsichtigten Feuer ein Funke auf den Mist über. Die Feuerwehren Karlsfeld, Günding und Feldgeding löschten den Brand schnell ab, deshalb wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Gegen einen 57-jährigen Mann wird wegen eines Verstoßes gegen die Verhütungsvorschriften von Bränden und weiteren Ordnungswidrigkeiten ermittelt.