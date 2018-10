26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Feuerwehreinsatz Gasleck in der Sparkasse

Im Gebäudekomplex der Sparkasse Dachau in der Münchner Straße ist am Freitagnachmittag Gas ausgetreten. Die Freiwillige Feuerwehr Dachau ist sofort mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt, um die Räumlichkeiten abzusichern. Die genaue Ursache lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor. Es sei aber wahrscheinlich, dass im Zuge von Bauarbeiten ein Leck in einer Leitung entstanden ist, sagte Wolfgang Reichelt, der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Über mögliche Verletzte lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen vor.