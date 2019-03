15. März 2019, 22:03 Uhr Feuerwehr befreit eingeklemmte Person Verkehrsunfall in der Innenstadt

In der Schillerstraße in Dachau ereignete sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall. Zwei Autos waren kollidiert, ein Mensch wurde im Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Andere Feuerwehr-Einsatzkräfte nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Schillerstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet, teilt die Feuerwehr mit.