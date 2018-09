9. September 2018, 22:05 Uhr Festliches Treiben Dachau feiert

Zur Langen Tafel der Interessengemeinschaft Münchner Straße kommen 15 000 Besucher und amüsieren sich bis in die Nacht hinein

Von Clara Nack

Das Wetter spielt mit, die Trommelgruppe Pica-Pau bringt mit Abstand die meisten Füße in Bewegung - und die Entscheidung zwischen Paella, Pizza und Pfannkuchen ist nicht leicht. Auf der Münchener Straße in Dachau haben am Samstag zur Langen Tafel 76 Einzelhändler, Sozialverbände, Sportvereine und Gastronomen ihre Angebote aufgefahren. Drei Bühnen bieten ein abwechslungsreiches Kulturprogramm aus Musik, Kampfsport und junger Kunst. Zum 13. Mal organisiert die Interessengemeinschaft (IG) Münchener Straße das Fest der ansässigen Einzelhändler, Vereine und Unternehmen, um sich für die Treue ihrer Kunden zu bedanken. "Dieses Jahr ist es wegen des guten Wetters schon von Anfang an voll, als OB Florian Hartmann das Fest eröffnet", sagt Isabel Seeber, Vorsitzende der IG. Sie steht in ihrer Candisserie im Hundertwasserhaus der Einkaufsstraße. Sie rechnet mit 15 000 Besuchern. Tatsächlich flanieren dann fast doppelt so viele Dachauer wie im vergangenen Jahr zwischen den Ständen.

Einen Luftballon hat eigentlich jeder noch so kleine Besucher in der Hand, manche von ihnen sind als Tiger oder Spiderman geschminkt. Andere wollen die Trampoline und Hüpfburgen im Kinderparadies nur noch für ein Eis oder eine Limo verlassen. "Wir hatten schon immer ein sehr gemischtes Publikum, und so soll das auch bleiben", sagt Seeber. Auch der Sport wird immer präsenter. Der Nachwuchs der Twin Taekwondo Schule zerhaut und zerstampft reihenweise Holzbretter auf der Bühne, ein Kampfsportlehrer am Mikro erklärt die Technik. Auch der neue gemeinsame Standort des Inklusionsvereins Piff und des Mehrgenerationenhauses feiert Eröffnung am Sparkassenplatz. Viele Interessierte hätten einfach mal vorbeigeschaut und gefragt, wie dort ehrenamtlich gearbeitet wird, sagt Karin Ulrich. Sie leitet das Mehrgenerationshaus. Auf solch aktiven Zuspruch hoffen die Mitglieder des Vereins foodsharing.de noch. An ihrem Stand liegt Essen aus, das in Bäckereien, Betrieben und Supermärkten in der Tonne gelandet wäre. Auf der Website des Vereins können Privatpersonen und Betriebe umsonst Produkte anbieten, die bei ihnen übrig sind. Der Verein holt die einwandfreien Lebensmittel ab und verteilt sie an Mitglieder im jeweiligen Verteilerkreis. Während der Langen Tafel kann jeder zugreifen und sich mit dem Wegwerftrend in der Gesellschaft genauer befassen.

Wer sich entlang der Langen Tafel nicht nur informieren will, der kann sich beispielsweise auch massieren lassen und hinterher den Bands zuhören. Oder mit einem selbst gefertigten Blumenkranz in den Rest der Nacht tanzen.

Das Rote Kreuz meldet keine Zwischenfälle. Nur Wespenstiche hätten wie schon auf dem Dachauer Volksfest auch auf der Langen Tafel etwas zugenommen, sagt Philip Sosna vom BRK.

Der Besuch des Straßenfestes ist auch in diesem Jahr kostenfrei. Die Organisatoren setzen auf freiwillige Spenden. Dafür bieten Mädchen des ASV Dachau ein "Lange-Tafel-Bändchen" an. Damit nehmen Besucher automatisch an einer Verlosung teil - und ihre Preise nehmen die Gewinner freudestrahlend noch am Abend entgegen.