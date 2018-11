14. November 2018, 21:28 Uhr Festlicher Kostümball Vorverkauf für Dachauer Redoute

Am Samstag, 19. Januar 2019 findet zum achten Mal die Dachauer Redoute statt. Der festliche Kostümball anno 1900 im Renaissance-Saal des Dachauer Schlosses wird von der Stadt Dachau in Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflegerin veranstaltet. Mit Tanz- und Tafelmusik unterhält das Salonorchester Karl Edelmann. Bäuerliche, bürgerliche oder höfische Kostüme wie vor 100 Jahren sind erwünscht (aber nicht Pflicht). Tanzmeister Erich Müller bietet für Redoute-Teilnehmer am Mittwoch, 16. Januar um 19.30 Uhr im Schützensaal "Drei Rosen" einen Tanzübungsabend für die Münchner Française an. Die Eintrittskarte zur Redoute kostet 25 Euro. Der Vorverkauf inklusive Tischreservierung beginnt am Montag, 3. Dezember, um neun Uhr in der Tourist-Information der Stadt Dachau. Versand oder Reservierung von Karten sind nicht möglich.