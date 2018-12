16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Festliche Musik Silvesterkonzert in der Kirche St. Jakob

Das alljährliche Silvesterkonzert in der Pfarrkirche St. Jakob in der Dachauer Altstadt zählt zu den kulturellen Höhepunkten. Am Montag, 31. Dezember, um 21 Uhr es ist wieder so weit. "Festliche Musik für Blechbläser und Orgel zum Jahresende" bieten das Dachauer Blechbläserensemble mit Christian Baumgartner, Orgel. Gespielt werden unter anderem Werke von Richard Strauss, "Feierlicher Einzug", und die "Feuerwerksmusik" von Georg Friedrich Händel. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.