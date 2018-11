5. November 2018, 22:13 Uhr Festival Funkelnde Kinderaugen

Stefan Murr und Heinz-Josef Braun eröffnen die Dachauer Theatertage mit dem tapferen Schneiderlein

Von Petra Neumaier, Dachau

Gibt es etwas Schöneres als das herzhafte Lachen glücklicher Kinder? Und ihre Funken sprühenden Augen? Dabei ist auf der Bühne gar nichts zu sehen. Außer zwei Männern auf zwei Stühlen, an einem Tisch und mit zwei Mikrofonen vor dem Mund. Die Bilder, die Geschichten, sie laufen in den kindlichen wie in den erwachsenen Köpfen. Worte formen Kulissen und Stimmen Personen, Tiere und Geräusche. Grandios eröffneten am Sonntag die beiden Autoren, Schauspieler und Komponisten Stefan Murr und Heinz-Josef Braun mit ihrem Stück "Das Bayerische tapfere Schneiderlein" die 19. Dachauer Theatertage - im noch gar nicht fertig sanierten Ludwig-Thoma-Haus.

Der Adrenalin-Spiegel ist bei den Organisatoren an diesem Nachmittag hoch. Graue Rohre und Leitungen schweben nackt an der Decke des Saals und des Eingangs und zeugen von den noch nicht gänzlich vollendeten Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen. "Immerhin geht jetzt die Heizung wieder", brummt Frank Striegler, der sichtlich bemüht ist, der Baustelle etwas Positives abzugewinnen. Als er zwei Tage zuvor die Tür zum Saal öffnete, war der Gründer des Festivals sogar regelrecht geschockt. "Die Stadt hat uns mehrfach zugesagt, dass alles rechtzeitig fertig wird", erzählt er noch ein wenig ärgerlich. Schließlich steckt viel Arbeit hinter der Organisation der erfolgreichen Dachauer Theater-Tage: Ein ganzes Jahr laufen die Vorbereitungen für das hochrangige Programm, zu dem aus ganz Deutschland bekannte Theater, Marionetten-, Puppen- und Schauspieler sowie Musiker eingeladen werden.

Allein den beiden engagierten Hausmeistern sei es zu verdanken gewesen, dass der Saal zur Eröffnung überhaupt betreten werden konnte. Auf die hinteren Scheinwerfer musste jedoch verzichtet werden und überhaupt muss das eine oder andere auch noch während der Vorstellung improvisiert werden. Ständig gibt es Probleme mit dem Mikrofon und den Boxen, die das Team fieberhaft versucht, in den Griff zu bekommen. Die Kinder stört das aber nicht. Und nur ein bisschen nervt es die hochkonzentrierten, professionellen Schauspieler. Tapfer spielen und singen sie gegen die Wackelkontakte an. Und so macht sich unbeirrt der tapfere, sehr bayerische Schneiderlehrling Franz nach dem Erschlagen der sieben Fliegen auf den Weg in die weite Welt. Wo er auf mordlustige riesige Riesen und natürlich auch auf die liebliche Prinzessin Vroni trifft. Die wiederum hat so gar keine Lust, den affektierten französischen Fürsten Papperlapapp zu heiraten, zumal sie sich - Hals über Kopf - in den frechen Schneidergesellen verliebt. Tja, und was tut Mann nicht alles für die Liebe? Ganz klar. Er geht noch mal in den Wald, besiegt mit List und Tücke die beiden Riesen und verkuppelt sogar das wilde Einhorn mit dem wilden Wildschwein.

Ende gut, alles gut. Herrlich bayerisch deftig sind die Dialoge, die Sprüche und Flüche der Protagonisten. Urkomisch sind Stimmen und Mimik der Schauspieler. Beeindruckend ist ihre Zungenfertigkeit. Jede der schnell wechselnden und unzähligen Rollen spielen Stefan Murr und Heinz-Josef Braun absolut authentisch. Schwer zu sagen, wer an diesem Nachmittag mehr Vergnügen in der ausverkauften Vorstellung hat: Die Kinder, die aus vollem Halse bei den gemeinsamen Liedern mitsingen, oder die Erwachsenen, die mindestens die Hälfte des Publikums ausmacht und die genauso unbekümmert und unverkrampft mittanzen. Sie genießen es sichtlich, mit und ohne Kinder wieder Kind sein zu dürfen. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis des Erfolges der Theater-Tage Dachau: Erwachsene und Kinder kommen hier gleichermaßen ins Träumen und Erleben.

Frank Striegler jedenfalls, der den Verein mit weiteren Helfern 1999 und mit dem Ziel gegründet hat, das Kinder- und Jugendtheater in Dachau zu fördern, ist erleichtert. Trotz der technischen Probleme zum Auftakt, die ihn die vergangenen Nächte vor Aufregung nicht schlafen ließen. Entspannt sieht er jetzt den weiteren der insgesamt 29 Veranstaltungen entgegen. Die meisten davon sind sogar schon lange ausverkauft.

Restkarten gibt es noch für: "Als mein Vater ein Busch wurde" (Mittwoch, 7. November); "Best of Gaston" (Freitag, 9. November); "Pinocchio" (Dienstag, 13. November); "Einmal Schneewittchen bitte" (Montag, 12. November um 17 Uhr), "Der Held und die Prinzessin" (Freitag, 16. November).