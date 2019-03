19. März 2019, 21:54 Uhr Festgottesdienst Ein Gelübde für die Ewigkeit

Zehn Franziskanerinnen von Schönbrunn feiern mit einem Festgottesdienst am Samstag, 18. März, ihre Ordensjubiläen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Kirche St. Josef. Unter anderem begeht Schwester Maria Caritas Hengl begeht das Gnadenjubiläum mit 70 Jahren Ordenszugehörigkeit. Mit 65 Jahren feiern die Schwestern Maria Kosma Brunner, Maria Adelberga Wiesbeck und Maria Domitilla Klar das Eiserne Jubiläum. Mit dem ewigem Versprechen, der Profess, richten die Schwestern sich an Jesu Lebensweise aus, das bedingt ein Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen und des Gehorsams. Jede Schwester verspricht in der Profess außerdem, sich in den Dienst der Ordensgemeinschaft und damit in den Dienst der Kirche zu stellen und dies täglich neu nach dem Vorbild des Heiligen Franziskus zu leben. Für diese langen Jahre der Treue wird in einem feierlichen Festgottesdienst gedankt, an dem neben den Mitschwestern auch Verwandte und Freunde der Jubilarinnen sowie gläubige Christen teilnehmen werden.