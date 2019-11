Die Gemeinde will das Jubiläum im kommenden Jahr umfangreich feiern. Mit Chronik, Mittelalterfest, Picknick im Klostergarten und vielen anderen Veranstaltungen. Anmeldungen sind ab sofort möglich

Das kommende Jahr wird für die Marktgemeinde Indersdorf ein besonderes werden. Das Kloster feiert nämlich sein 900-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass sind verschiedene Veranstaltungen geplant, die über das gesamte Jubiläumsjahr hinweg stattfinden werden. Der Festausschuss um Bürgermeister Franz Obesser (CSU) hat jetzt erste Einblicke in das umfangreiche Programm gegeben.

Seit März vergangenen Jahres laufen bereits die Vorbereitungen zum Jubiläum. Man habe das Programm "so bunt und vielseitig wie möglich" gestalten wollen, so Obesser. Dem Festausschuss gehe es im Besonderen darum, die lange Geschichte des Indersdorfer Klosters erlebbar zu machen - einer Institution, welche die Marktgemeinde über Jahrhunderte hinweg geprägt hat, nicht nur geistlich, sondern auch wirtschaftlich.

Hierzu wird Hans Kornprobst, er ist Mitglied des Indersdorfer Heimatvereins wie auch des Festausschusses, eine eigene Publikation herausbringen. Auf über 300 Seiten stellen er und zwei weitere Autoren die Geschichte des Klosters vor. "Der Band soll aber nichts zum ins Regal stellen sein", sagt Kornprobst. Mit vielen Bildern und spannenden Geschichten wolle man "das Klosterleben näher bringen". Über ein Jahr wurde an der Publikation gearbeitet, bei der Auftaktveranstaltung des Jubiläumsjahres soll sie vorgestellt werden.

Bei den Planungen für das Jubiläum habe man versucht, möglichst viele Bürger und Vereine mit einzubeziehen. "Es soll eine Feier für alle sein", sagt Obesser. Und gefeiert wird ausgiebig im kommenden Jahr. Etwa am 28. Juni bei einem Picknick im Klostergarten. Oder bei einem großen Mittelalterfest auf dem Volksfestplatz Anfang August. Die Verköstigung übernehmen ausschließlich lokale Wirte und Vereine, das war dem Festausschuss wichtig. "Das Grobkonzept steht, aber wir wissen, dass der Teufel im Detail steckt", sagt der Bürgermeister. "Wir haben noch genug Zeit für das Feintuning".

Das Mittelalterfest wird das traditionell stattfindende Marktfest ersetzen, welches aufgrund einer Sanierung des Marktplatzes ausfallen muss. Das Ende des Jubiläumsjahres werden ein Weinfest im Barocksaal des Klosters und ein Christkindlmarkt unter dem Motto "Advent am Kloster" bilden. Im Laufe des Jahres sollen außerdem zahlreiche Führungen und Vorträge stattfinden. Etwa eine Themenführung im Augustiner Chorherren Museum am 20. September. Oder eine wissenschaftliche Vortragsreihe zum Thema "Wirtschaft und Herrschaft des Stifts Indersdorf" am 5. Oktober. Alle Vorträge und Führungen werden von Fachkundigen aus und um Markt Indersdorf organisiert. Ziel ist es, die Geschichte des Klosters erlebbar zu machen.

Auch die Indersdorfer Schulen sollen in das Jubiläumsprogramm eingebunden werden, künstlerisch wie auch musikalisch. So wird das Schulorchester des Gymnasiums die Auftaktveranstaltung begleiten. "Da sind wir sehr stolz drauf ", sagt Obesser. "Die jungen Musiker sind qualitativ super hochwertig." Stolz ist Obesser auch auf ein anderes Projekt: Anlässlich der 900 Jahre Kloster Indersdorf sollen 900 Pflanzen an Besucher verteilt werden. "Für die Umwelt, und für unser Ortsbild", sagt der Bürgermeister. Einzelheiten hierzu stünden jedoch noch aus.

Auch sportlich soll das 900-jährige Bestehen des Klosters gefeiert werden. Geplant ist eine Radtour unter dem Motto "Trete & Bete". 20 Kilometer lang wird die Strecke sein, Ziel sind die Wallfahrtskirchen in der Gemeinde. Die Abfahrt ist am 12. September um 13 Uhr am Marienplatz geplant. Radfahren macht durstig. Brau- und Malzmeister Tobias Socher von der Brauerei Tobiasbräu im Ortsteil Ried wird ein Festbier eigens für das Jubiläum brauen. Wie viel gebraut wird? Obesser lacht und sagt: "Es sollte reichen".

Anmeldungen zu Führungen und Vorträgen können ab sofort an der Indersdorfer Volkshochschule abgegeben werden. Ein Flyer mit allen Daten und Veranstaltungen des Jahresprogramms wird im Januar 2020 verteilt. Damit jeder wisse, was anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten genau geboten sei, so der Festausschuss.