31. August 2018, 22:18 Uhr Fest auf der Münchner Straße 600 Meter für junge Kunst

Die Lange Tafel in Dachau wartet diesmal mit einigen Neuerungen auf

Von Jacqueline Lang , Dachau

Kaum ist das Dachauer Volksfest vorbei, steht schon das zweitgrößte Fest der Stadt vor der Tür: Bereits zum dreizehnten Mal findet in diesem Jahr am Samstag, 8. September, die Lange Tafel auf der Münchner Straße statt. Von 11 Uhr morgens bis 23 Uhr abends ist die Straße für Autos gesperrt für ein buntes und vielseitiges Straßenfestival. Veranstaltet wird das Fest auch in diesem Jahr vom Ortsverband des Bund der Selbstständigen (BDS) "Die Münchner Straße", einem Zusammenschluss von Einzelhändlern, Gewerbebetreibenden und Dienstleistern. In diesem Jahr wird der Verein erstmals unterstützt von der Münchner Eventagentur "Schwebende Elefanten".

Mit einer Prognose zu den Besucherzahlen ist die Vorsitzende Isabel Seeber noch vorsichtig. Im vergangenen Jahr sei das Wetter schlecht gewesen, da seien viele Leute daheim geblieben, sagt Seeber. Aktuell sei der Wetterbericht aber vielversprechend, zwischen 12 000 und 20 000 Besucher könnten es also in diesem Jahr werden. Bei so vielen Menschen ist ein umfassendes Sicherheitskonzept Pflicht: Die Zufahrten zur Münchner Straßen auf Höhe der Schleißheimer Straße und der Bahnhofstraße werden mit Betonpollern gesichert. Zudem wird es Taschenkontrollen an den Eingängen geben.

All das kostet Geld. "Wir haben eine Möglichkeit gesucht, die steigenden Sicherheitskosten wieder reinzubekommen", sagt Seeber. Weil die Veranstalter aber weiterhin auf ein Eintrittsgeld verzichten wollen, um jedem den Zugang zu dem Fest zu ermöglichen, sind sie auf die Idee mit den sogenannten Tafel-Bändchen gekommen, erzählt Seeber. Die Bänder erhält man gegen eine freiwillige Spende schon jetzt in den 80 teilnehmenden Geschäften. Die Bändchen fungieren am Tag des Straßenfests auch als Los, jeder Besitzer nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Insgesamt fünf Preise gibt es zu gewinnen; der erste Preis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro. Doch auch wer nicht gewinnt, soll nicht leer ausgehen, wie Seeber sagt. Wer mit den Tafel-Bändchen in der Woche nach dem Fest in den Geschäften der Münchner Straße einkaufen gehe, bekomme bis zu zehn Prozent Rabatt.

Neben kulinarischen Schmankerln, die sowohl von verschiedenen Vereinen als auch den zahlreichen Gastronomen zubereitet und verkauft werden, wollen die ehrenamtlichen Veranstalter in diesem Jahr vor allem für junge Dachauer Künstler - darunter Handwerker, Maler und Fotografen - Raum schaffen. "Wir wollen bewusst ganz jungen Künstlern die Möglichkeit geben, sich und ihre Arbeit zu präsentieren", sagt Seeber. Wer selbst seine künstlerischen Fähigkeiten testen will, bekommt dazu ebenfalls Gelegenheit. Die fünf jungen Frauen und Tassilo-Preisträger vom Verein "Wir sind Paul" werden ebenfalls den ganzen Tag über kreative Workshops anbieten. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als der Platz vor dem Dachauer Hundertwasserhaus?

Nicht nur junge bildende Künstler zeigen ihr Können, auch verschiedenste Musiker aus Dachau und ganz Bayern treten auf insgesamt drei Bühnen auf. Die Indie-Pop-Band The Governors aus Aschaffenburg werden ebenso spielen wie die Dachauer Rockband Ginger Red, die Münchner Funkband Orange Fizz und Schüler der Dachauer Modern Music School. Auch die gerade einmal zwölfjährige Singersongwriterin aus Augsburg Shola werde auftreten, verrät Seeber. Die Headliner am Abend ist die Münchner Bluesband Groovinger.

Auf der insgesamt 600 Meter lange Tafel sollen aber auch die Kleinsten nicht zu kurz kommen: Im Kinderparadies auf dem Sparkassenplatz können sie sich auf dem Bungee-Trampolin austoben oder als Schmetterlinge und Fledermäuse schminken lassen. Die Dachauer Lange Tafel steht dem zeitgleich stattfindenden "Street Life Festival" auf der Leopoldstraße in München bis auf die Größe damit wohl in nichts nach.