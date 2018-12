21. Dezember 2018, 21:52 Uhr Fertigstellung 2020 Rübsamen-Umbau: Jetzt geht's bald los

Die Stadt Dachau und die Bauherren des wichtigen Projekts in der Altstadt haben alle strittige Punkte geklärt

Von Viktoria Großmann, Dachau

Für die an Baustellen derzeit reiche Dachauer Altstadt geht es nach Ostern mit einem weiteren wichtigen Projekt weiter. Etwa im Mai, schätzt Franz Scherm, werden die Bauarbeiten am Kaufhaus Rübsamen beginnen. Scherm und sein Sohn werden das große Gebäude, das zu weiten Teilen ungenutzt ist, sanieren und umbauen. Wohnungen werden entstehen sowie Räume für Büros und Praxen. Im selben Zuge werden auch die Verkaufsräume des Kaufhauses renoviert. Wie Franz Scherm sagt, soll das Kaufhaus aber zu keiner Zeit wegen Umbaus geschlossen sein. Es solle nur einmal im Hochsommer für die Dauer von etwa vier Wochen ins Untergeschoss ziehen.

Besonders interessant für die Dachauer ist das Vorhaben der Scherms, das Untergeschoss als Ladenfläche attraktiv zu machen. Es ist ihr erklärtes Anliegen, einen Lebensmittelladen in die Altstadt zu bringen. Dazu werden sie das Entree umgestalten. Es soll leichter zugänglich werden, offener und freundlicher wirken. Das sei auch eine Bedingung möglicher Mietinteressenten, erklärt Franz Scherm.

Zuletzt waren die Planungen für das Gebäude ins Stocken geraten. Die Bauherren haben sich eine schwierige Substanz ausgesucht. Durch eine notwendige Brandmauer an einer Seite ist das Haus insgesamt sehr dunkel. Die Fenster in der Fassade dürfen in ihrer Größe und Form nicht verändert werden. Um Licht ins Haus zu bringen, soll ein Lichthof eingesetzt werden. Eine Tiefgarage hat das Gebäude zwar schon, doch auch an dieser gibt es Bedarf für Bauarbeiten. Teilweise dringt Wasser ein. Zudem reichen die Plätze laut Stellplatzsatzung nicht aus - ein Fehler aus der Vergangenheit, für den die Bauherren nun nicht gerade stehen wollten. Auch hier zeichnet sich eine Einigung ab. Nicht zuletzt steht oben auf dem Dach ein Funkmast. Doch die beiden Scherms sind begeistert von den Möglichkeiten des Hauses. "Wir wollen etwas Schönes für die Altstadt schaffen", sagt Scherm. "Man sollte uns auch ein bisschen Vertrauen geben."

Doch bei einem solchen Projekt reden viele mit. Auch deshalb, weil der Ensembleschutz berücksichtigt werden muss. Die Vorgaben sind aber nicht eindeutig, und jeder hat etwas andere Ansichten. So wurde in diesem Fall diskutiert, ob die Gauben verputzt werden müssen oder auch ein Blechdach bekommen können - was nicht unüblich ist in der Altstadt. "Wir konnten uns nicht einigen", sagt Franz Scherm. Einige Punkte waren vor einem Monat in öffentlicher Sitzung im Bauausschuss diskutiert worden. Nun könne man aber eine Genehmigung erwarten, sagt der Bauherr. Diese sei in Aussicht gestellt und die Planungen können weitergehen. Vom Verputzen der Gauben etwa wurde nun abgesehen, über die Fassadenfarbe soll an Ort und Stelle entschieden werden.

Birgmannforum haben die Scherms ihr Projekt genannt. Damit wird im Namen weiterhin an den alten Birgmannbräu erinnert, der bereits 1970 abgerissen und im folgenden Jahr durch den Neubau ersetzt wurde. Etwa 2000 Quadratmeter Fläche darin sind seit einiger Zeit verwaist. Mit dem Umbau sollen zwölf Mietwohnungen entstehen. Auch Unternehmer Marcus Vorwohlt, der das Kaufhaus Rübsamen betreibt, hatte der SZ im Sommer gesagt, er freue sich über die Ideen der Investoren und nehme sie zum Anlass für eigene Baumaßnahmen.

Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 hofft Franz Scherm die Bauarbeiten abgeschlossen zu haben. Derzeit entstehen in der Altstadt 136 neue Wohnungen: am Rössler-Anwesen, in der ehemaligen Koschade-Klinik, im früheren Café Weißenbeck, am Schlossberg und im sogenannten Birgmannforum. Überwiegend Mietwohnungen.

Stellplätze aber auch die Nahversorgung in der Altstadt werden dann einen anderen Stellenwert bekommen. Die Neugestaltung des Eingangs vor dem Rübsamen-Untergeschoss geschieht mit Unterstützung der Stadt. Laut Scherm ist das Ladenlokal attraktiver und deutlich größer als das im Hörhammerstadl am Widerstandsplatz, wo bis vergangenes Jahr das Franziskuswerk seinen Laden betrieb. "Wenn es mit den Einzelhandelsketten nicht klappt, können wir uns vorstellen, eine Genossenschaft zu gründen", erklärte Scherm im Sommer.