1. August 2019, 22:08 Uhr Ferienstadt Dachau Wie bei den Großen

In der Spielstadt müssen sich Kinder ihre Kröten auch verdienen

Von Franziska Stolz, Dachau

Die Kinder drängen sich um den Ferienbetreuer. Kreischend und lachend schieben sie ihn auf das aus Holzlatten gezimmerte Gefängnis zu, um ihn schließlich dort einzusperren. Der Übeltäter hatte sich selbst zum Präsidenten der "Spielstadt Dachau" ausgerufen und beschlossen, die Journalistinnen dieser nachgestellten Gesellschaft festzunehmen. Das lassen sich die Kinder aber nicht gefallen. Rasch basteln sie Schilder, demonstrieren für Pressefreiheit und bringen so den falschen Präsidenten zu Fall. "Korruption wird hier gleich ausgemerzt," sagt Nicholas Hohmann schmunzelnd. Zusammen mit Conny Hubert ist er Hauptorganisator der "Spielstadt Dachau".

Das Freizeitprogramm findet jedes Jahr in der ersten Woche der Sommerferien statt und bildet das Leben einer echten Stadt nach: Im Park des Jugendzentrums Dachau Ost dürfen Kinder ab acht Jahren kostenlos teilnehmen. Sie können sich in verschiedenen Berufen ausprobieren und dabei "Kröten", die Währung dieser Spielstadt, verdienen. Wofür sie ihre Kröten dann ausgeben oder ob sie das Geld lieber in die Bank einzahlen, bleibt den Kindern selbst überlassen. Die Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, reichen von einer Schreinerei und der Kreativecke über einen Radiosender und ein Fotostudio bis hin zur Post- und Polizeistation. Sogar ein Gericht gibt es, in dem verhandelt wird. Wer nicht weiß, welche Beschäftigung er nachgehen soll, kann sich beim Arbeitsamt melden oder in der Hüpfburg ausspannen.

Die Spielstadt organisieren ehrenamtliche Ferienbetreuer, durch Kooperationen beispielsweise mit der Polizei, den Maltesern und dem ASV wird sie zusätzlich belebt. Pädagogischer Hintergrund des Spiels, sagt Hohmann, sei, Kindern wirtschaftliche und kommunale Zusammenhänge, wie auch die Bedeutung kultureller und sozialer Leistungen zu vermitteln. Strategien zur Konfliktlösung würden außerdem erlernt, weil auch in einer Mikrogesellschaft wie der Spielstadt Uneinigkeiten entstehen können. Vor allem soll es aber Spaß machen. Und das tut es auch, finden Lucia und Heidi, die gerade in der Gärtnerei arbeiten und fleißig rosa Serviettenblumen basteln. "Ich war letztes Jahr schon da und dieses Mal wieder," erzählt Lucia. An diesem Freitag hat die "Spielstadt Dachau" noch bis 14.30 Uhr geöffnet. Sie steht allen Kinder offen, die gerne als Bürgerinnen und Bürger in das bunte Treiben eintauchen wollen.