3. Juli 2019, 21:39 Uhr Ferienprogramm Ausflug mit der Ponykutsche

Für Kinder im Alter von vier bis circa neun Jahren bietet Astrid Rötzer in den Sommerferien auf dem Reiterhof Brand in Markt Indersdorf die Veranstaltungsreihe "Spaß mit Pferden" an. Die einzelnen Veranstaltungen finden am 29. und 31. Juli, am 5., 13. und 26. August sowie am 5. und 6. September jeweils von 10 bis 12 Uhr statt und kosten pro Teilnehmer jeweils 25 Euro, bei Geschwistern jeweils 20 Euro. Außerdem ist es möglich, einen Ausflug mit der Ponykutsche zu machen. Die Kosten pro Person betragen 15 Euro, Termine werden nur nach Vereinbarung gemacht. Nähere Informationen etwa zur Anmeldung erhalten Interessierte bei Astrid Rötzer unter Telefon 0171/142 86 69 oder per Mail an die Adresse a.roetzer@gmx.de.