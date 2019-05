27. Mai 2019, 21:53 Uhr Feldweg ausbauen SPD will Radweg nach Hebertshausen

Die SPD-Stadtratsfraktion möchte eine bessere Radwegverbindung von Dachau nach Hebertshausen. In einem Antrag schlägt die Fraktion vor, einen Feldweg, der in Dachau Ost auf Höhe der Siemensstraße beginnt und nach Norden führt, zum Fahrradweg auszubauen. Der Weg führt östlich des Gewerbegebiets an den Straßen Am Hörhammermoos und Am Kräutergarten entlang. Würde dieser Weg für den Fahrradverkehr ausgebaut, so argumentiert die SPD-Fraktion, könnte er der Beginn einer Radwegverbindung nach Hebertshausen sein. Die Stadtverwaltung solle diese Möglichkeit prüfen.