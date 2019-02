24. Februar 2019, 21:55 Uhr Faschingstreiben Außerirdische im Thoma-Haus

Gestalten sämtlicher Galaxien haben am Samstagabend im Ludwig-Thoma-Haus getanzt: Marsmenschen mit grünen Perücken, Astronauten im silbernen Raumanzug und immer wieder eine Star-Wars-Figur, Prinzessin Leia oder Luke Skywalker. Die Feuerwehr Dachau hatte zu ihrem alljährlichen Maskenball eingeladen, der in diesem Jahr unter dem Motto "Spacenight" stand. Das gesamte Thoma-Haus wurde für diesen Abend in Weltraum-Atmosphäre gehüllt, die Besucher feierten auf drei Ebenen. Auf der Bühne im Stockmann-Saal sorgte die Dachauer Partyband Ois Easy mit bekannten Faschingshits für ausgelassene Stimmung unter den Außerirdischen. Zwischendurch scherzten Mitglieder der Feuerwehr in ihrer Showeinlage über so manchen Lokalpolitiker, Florian Hartmann überreichten sie zur Feier des Tages einen roten Regenschirm. In einer Zeitreise stimmten sich die Darsteller auf der Bühne auf das bevorstehende Jubiläumsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Dachau ein: Im September feiern die Mitglieder ein dreitägiges Fest zum 150-jährigen Bestehen. Tanz und Musik sollen auch hier nicht zu kurz kommen.