Mit der Inthronisation der Prinzenpaare haben die Faschingsgesellschaft Dachau und der Olympia Faschings Club (OFC) Karlsfeld am Samstagabend nun ganz offiziell die diesjährige Saison eingeläutet. In Dachau regieren nach dem Festakt im Ludwig-Thoma-Haus nun das erwachsene Prinzenpaar Manuela I. und Markus I. (links oben), sowie das Kinderprinzenpaar Isabella I. und Liam I. (rechts oben), in Karlsfeld sind es nach dem ausgelassenen Ball im Bürgerhaus das Erwachsenenprinzenpaar Jonas I. und Magdalena I. (rechts unten), sowie das Kinderprinzenpaar Christian II. und Caroline I. (links unten).

Mit der Inthronisation der neuen Prinzen haben die Paare des letzten Jahres ihr Amt nun offiziell niedergelegt. Auf die neuen Amtsträger warten nun eine ereignisreiche Zeit und ein vollgepackter Terminkalender. Außerdem gilt es einige Regeln zu beachten: Beispielsweise müssen die jungen Prinzen gut auf ihre jeweilige Prinzessin aufpassen - denn wird sie entführt, müssen sie diese gegen Süßigkeiten - oder Schnaps - auslösen.