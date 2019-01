27. Januar 2019, 22:02 Uhr Fasching Sternennacht mit der CSU Dachau

Der CSU-Ortsverband feiert auch in der diesjährigen Faschingssaison ihren Galaball. Er steht diesmal unter dem Motto Sternennacht. Im vergangenen Jahr hatte die sogenannte Schwarze Nacht zum 40. Mal stattgefunden. Auch in diesem Jahr, am Samstag, 16. Februar, mit dabei ist die Tanz- und Showband "Chickeria". Für Speisen und Getränke sorgen Andreas Theilich und sein Team und von 22 Uhr an hat die Bar geöffnet. Die Faschingsgesellschaft Dachau wird mit ihren Prinzenpaaren, Garden und Showtanzgruppen die Besucher unterhalten. Beginn im Ludwig-Thoma-Haus ist um 20 Uhr. Einlass von 19 Uhr an mit einem Sektempfang. Tischreservierungen und Kartenbestellungen sind möglich im CSU-Bürgerbüro unter Telefon 08131/735520 oder per E-Mail an csu-dachau@t-online.de. Der Dresscode ist Abendgarderobe in schwarz-weiß.