11. September 2018, 21:53 Uhr Familienzentrum Sommerfest mit Hüpfburg und Zoo

PetershausenDas Familienzentrum Petershausen veranstaltet am Samstag, 15. September, ein Sommerfest in der Kirchstraße 7. Es gibt eine Hüpfburg, einen Streichelzoo, Seifenblasen-Kunst, Kinderschminken, Bastelangeboten und vieles mehr. Außerdem hat der Asyl-Helferkreis Petershausen Kuchen, Hot Dogs und internationale Spezialitäten bereitstellt. Gleichzeitig findet ein Kinderflohmarkt statt und Christian Kreitmaier sorgt an der Quetschen für das musikalische Unterhaltungsprogramm. Die Kirchstraße in Petershausen ist für das Sommerfest an diesem Tag komplett gesperrt, sie wird von 14 bis 18 Uhr zur Spiel- und Partyzone. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins www.rundum-verein.de.