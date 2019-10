Um auf die Herausforderungen des Klimawandels hinzuweisen, verschenkt die CSU unter dem Slogan "Das einzige Grün, das hilft!" in den kommenden Tagen auf der Karlsfelder Familienmesse 240 junge, etwa 45 Zentimeter hohe Buchen. "Wir wollen aufzeigen, dass es beim Klimaschutz auf jeden Einzelnen ankommt", begründet Landrat Stefan Löwl die Aktion. "Wir haben schon zum 60-jährigen Bestehen des CSU-Ortsverbands Karlsfeld mit dem Pflanzen von Bäumen begonnen. Ich halte es für eine gute und nachhaltige Idee, diese Aktion mit dem CSU-Stand auf der Familienmesse in größerem Stil fortzusetzen", so CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath. Eine Buche bindet im Laufe ihres Lebens etwa 3,5 bis vier Tonnen CO2. Ein Mensch produziert in Deutschland aktuell bei einem normalen, durchschnittlichen Lebensstil knapp elf Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Bei einem Lebensdurchschnittsalter von knapp 80 Jahren kompensieren die Pflanzen gemeinsam in etwa ein Menschenleben. "Nachhaltige Politik bedeutet, den Ausgleich zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialer Teilhabe zu schaffen", erklärt Landrat Löwl. Am CSU-Stand in Halle D können die Besucherinnen und Besucher der Familienmesse weitere Informationen erhalten und mit kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern ins Gespräch kommen.