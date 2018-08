19. August 2018, 22:24 Uhr Familienhilfe Katholische Jugendfürsorge beendet Partnerschaft

Die Erzdiözese München-Freising stellt die ambulanten Erziehungshilfen für Familien im Landkreis zum Jahresende ein

Von Andreas Förster, Dachau

Seit 1988 sind der Landkreis Dachau und die Erzdiözese München-Freising Partner in der Familienhilfe. Diese Partnerschaft endet zum 31. Dezember, nach mehr als 40 Jahren. Der Leiter der Jugendhilfe Nord der Erzdiözese, Frank Eichler, zuständig für die Landkreise Freising, Erding, Dachau und die kreisfreie Stadt Landshut, führt "zahlreiche Gründe" für die Schließung der ambulanten Erziehungshilfen der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Dachau an und nennt dabei als wichtigste: "Interne Umstrukturierungsmaßnahmen und die wirtschaftliche Betrachtung."

Unterm Strich reiche die Refinanzierung der Leistungen für die Fortführung der Erziehungshilfen in Dachau nicht mehr aus. Mit anderen Worten: Das, was der Landkreis bezahlt, genügt nicht mehr, um die Einrichtung mit einer voll- und drei teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern in den schwarzen Zahlen zu halten. Man habe den drei Frauen und dem Mann andere Stellen innerhalb der kirchlichen Familien- und Jugendarbeit angeboten, so Frank Eichler.

Zum Hintergrund dieser Entwicklung: Der Landkreis, in dessen Zuständigkeit die Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung der KJF fällt, hatte 2013 sein Finanzierungsmodell umgestellt. Bis dahin wurde die Dachauer Familienhilfe pauschal vom Landkreis finanziert. Dieses Modell hat man vor fünf Jahren gekippt, seitdem wird jeder einzelne Betreuungsfall nach Fachleistungsstunden bezahlt. Das heißt auch: Wenn eine Fachkraft krank wird oder im Urlaub ist, fließt kein Geld.

Nun also müssen die betreuten Familien, etwa 30 sind es jedes Jahr, von anderen Trägern übernommen werden. Die im Vergleich zu einem kirchlichen Träger mit weniger Personal und Verwaltungskosten auskommen. Doch wie geht es mit denjenigen weiter, die aktuell betreut werden? "Die meisten Fälle werden wir noch beenden, neue können wir leider nicht mehr annehmen", erklärt die KJF-Teamleiterin in Dachau, Jutta Lichtenwalter.

Die Aufträge kommen üblicherweise vom Amt für Jugend und Familie des Landkreises. Das Jugendfürsorge-Team kümmert sich um Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien, die Beratung und Begleitung benötigen. "Die Probleme einer bedürftigen Familie können sehr unterschiedlich sein", erklärt Lichtenwalter. Bewältigung von Alltagskonflikten, Erziehungsprobleme, Trennung der Eltern, drohende stationäre Maßnahmen, Sucht, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, psychischen Erkrankungen und Überforderung der Eltern gehörten dazu. Neben der Einzelfallarbeit bietet die Familienhilfe Elternkurse an und Gruppenarbeit mit sozialpädagogischen Themen an. "Auch ein Naturtag gehört mal dazu, an dem die Familien gemeinsam mit Biologen einen Ausflug machen", sagt Lichtenwalter.

Steffi Weinhold vom Amt für Jugend und Familie erläutert: "Für diese vielfältigen Aufgaben gibt es im herkömmlichen Sinne keine Unternehmen, wie das in der freien Wirtschaft der Fall ist. Sobald sich ein Fall ergibt, wird anhand der Familiensituation entschieden, welcher Träger oder Mitarbeiter für die Aufgabe am besten geeignet ist." Das könnten auch ganz kleine Vereine oder Honorarkräfte sein, wenn Qualifikation und Qualität stimmten. Gesetzliche Basis sei das Sozialgesetzbuch VIII. Demnach haben Sorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und wenn diese Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Es besteht also kein Anspruch auf eine bestimmte, sondern nur auf eine geeignete und notwendige Hilfeform. Grundlage dafür ist das sogenannte Hilfeplanverfahren. Daran müssen sowohl die Sorgeberechtigten als auch die Kinder oder Jugendlichen sowie das Jugendamt beteiligt werden.

"Für alle Anbieter der Kinder- und Jugendhilfe, in der Regel freie Träger, gelten diese Vorschriften", sagt Jugendamtsleiterin Weinhold. Die Ambulanten Erziehungshilfen Dachau gehören nun jedenfalls nicht mehr dazu. Immerhin sind die anderen Standorte der Jugendhilfe Nord, Freising Erding und Landshut, nicht akut von Schließung bedroht. "Für jeden Standort gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, denn jeder Landkreis kocht da sein eigenes Süppchen", betont Eichler. Für Dachau waren die Bedingungen offenbar am ungünstigsten.