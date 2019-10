Familienfest in Dachau

Im Bezirksmuseum Dachau findet am Samstag, 19. Oktober, von 14 bis 17 Uhr die Familienveranstaltung "Kartoffelfest" statt. Die fünf Kartoffelsorten, die im Juni von den Gärtnern ins Beet vor dem Bezirksmuseum gepflanzt wurden, sind nun reif. Alle sind eingeladen, die Knollen gemeinsam aus der Erde zu holen, zu waschen, zu kochen und im Innenhof am Holzfeuer zu garen. Dafür fällt ein kleiner Unkostenbeitrag an. Infos unter www.dachauer-galerien-museen.de.