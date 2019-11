An einer Besichtigung der Firma Zenker in Aichach können Interessierte am Freitag, 15. November, teilnehmen. Die Firma Zenker ist bekannt für hochwertige Backformen und Backzubehör und blickt auf eine 130-jährige Firmengeschichte zurück. Die Teilnehmer haben an dem Besichtigungsnachmittag die Möglichkeit, eine Firmenvorstellung und eine Firmenführung zu erhalten. Zudem kann im Schnäppchenmarkt eingekauft werden. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr bei der Firma Zenker, Fritz-Mayer-Str. 4, in Aichach. Die Kosten betragen fünf Euro. Anmeldungen sind telefonisch unter 08250 7656 und 08250 9975144 oder unter bildung@vhs-hilgertshausen-tandern.de möglich.